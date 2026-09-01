Journées du Patrimoine | Visitez EDF Z.I du Renoir Saint-Leu-d’Esserent

Informations pratiques

Saint-Leu-d’Esserent

Journées du Patrimoine | Visitez EDF

Z.I du Renoir 8 Rue Marcel Paul Saint-Leu-d’Esserent Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journée Européenne du Patrimoine 2026 et pour fêter ses 80 ans, le site de logistique et maintenance EDF de Saint-Leu-d’Esserent ouvre ses portes au public le samedi 19 septembre à 9h, 10h40 et 13h30. Gratuit, dès 12 ans, réservation obligatoire. Durée 1h30

Pour fêter ses 80 ans, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés lors des Journées Européennes du Patrimoine.

L’Agence Logistique Nationale Unité Logistique et Maintenance EDF située à Saint-Leu-d’Esserent ouvre ses portes au grand public. Au cours de cette visite inédite d’1h30, vous aurez l’occasion de découvrir un patrimoine industriel unique ainsi que la diversité des métiers de la logistique au service des enjeux d’un Groupe Industriel (stockage, transport exceptionnel multimodal et Ingénierie).

Le samedi 19 septembre à 9h, 10h40 et 13h30.

Visite gratuite d’1h30 accessible à partir de 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite.

Inscription obligatoire, présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

Portez un pantalon, des vêtements à manches longues, ainsi que des chaussures plates et fermées.

Parking gratuit sur place.

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne D arrêt Gare SNCF .

Z.I du Renoir 8 Rue Marcel Paul Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France ulm-balf-aln-com@edf.fr

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English :

As part of European Heritage Days 2026 and to celebrate its 80th anniversary, EDF’s logistics and maintenance facility in Saint-Leu-d’Esserent will open its doors to the public on Saturday, September 19, at 9 a.m., 10:40 a.m., and 1:30 p.m. Admission is free for visitors ages 12 and older; reservations are required. Duration: 1 hour and 30 minutes

L’événement Journées du Patrimoine | Visitez EDF Saint-Leu-d’Esserent a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme Creil Sud Oise