Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Salle multi-fonction Jean Bailly, La Drenne

Informations pratiques

Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux Mardi 10 novembre, 18h30 Salle multi-fonction Jean Bailly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T18:30:00+01:00 – 2026-11-10T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-10T18:30:00+01:00 – 2026-11-10T19:30:00+01:00

Spectacle jeune public à partir de 6 ans.

Tournée organisée dans le cadre de la 26ème édition du festival Contes d’automne.

Salle multi-fonction Jean Bailly 60790 La Drenne La Drenne 60790 Oise Hauts-de-France

Christel Delpeyroux