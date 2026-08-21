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Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Salle multi-fonction Jean Bailly, La Drenne

mardi 10 novembre 2026 · Salle multi-fonction Jean Bailly · La Drenne

Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Salle multi-fonction Jean Bailly, La Drenne

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
Salle multi-fonction Jean Bailly
Adresse
60790 La Drenne
Ville
60790 La Drenne
Département
Oise

Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux Mardi 10 novembre, 18h30 Salle multi-fonction Jean Bailly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T18:30:00+01:00 – 2026-11-10T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-10T18:30:00+01:00 – 2026-11-10T19:30:00+01:00

Spectacle jeune public à partir de 6 ans.
Tournée organisée dans le cadre de la 26ème édition du festival Contes d’automne.

Salle multi-fonction Jean Bailly 60790 La Drenne La Drenne 60790 Oise Hauts-de-France
Christel Delpeyroux

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