AGENDA · La Drenne
Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Salle multi-fonction Jean Bailly, La Drenne
mardi 10 novembre 2026 · Salle multi-fonction Jean Bailly · La Drenne
Informations pratiques
Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux Mardi 10 novembre, 18h30 Salle multi-fonction Jean Bailly Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T18:30:00+01:00 – 2026-11-10T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-10T18:30:00+01:00 – 2026-11-10T19:30:00+01:00
Spectacle jeune public à partir de 6 ans.
Tournée organisée dans le cadre de la 26ème édition du festival Contes d’automne.
Salle multi-fonction Jean Bailly 60790 La Drenne La Drenne 60790 Oise Hauts-de-France
Christel Delpeyroux