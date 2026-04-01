Au bain Zoé Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Au bain Zoé

Du vendredi 17 au samedi 18 avril 2026 à partir de 10h.

Séance à 10h et à 11h15 les 17 et 18 avril. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17

Le Divadlo propose un spectacle de magie pour très jeune public, à partir de 6 mois.Enfants

Un plouf magique… Coâââ coâââ ! Voici Grigri la grenouille à la recherche de sa maison ! Splash ! Des parapluies enchantés pour rester au sec ! La la la !



Un Grand show musical de salle de bains ! Waaaouuu ! Des bulles de savon pas comme les autres ! …Et bien d’autres glouglou encore !



Avec Zoé laissez vous entrainer dans un tourbillon de magie ! .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Divadlo offers a magic show for very young audiences, from 6 months upwards.

L’événement Au bain Zoé Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille