Au bain Zoé Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
Au bain Zoé Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement vendredi 17 avril 2026.
Marseille 5e Arrondissement
Au bain Zoé
Du vendredi 17 au samedi 18 avril 2026 à partir de 10h.
Séance à 10h et à 11h15 les 17 et 18 avril. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-17
Le Divadlo propose un spectacle de magie pour très jeune public, à partir de 6 mois.Enfants
Un plouf magique… Coâââ coâââ ! Voici Grigri la grenouille à la recherche de sa maison ! Splash ! Des parapluies enchantés pour rester au sec ! La la la !
Un Grand show musical de salle de bains ! Waaaouuu ! Des bulles de savon pas comme les autres ! …Et bien d’autres glouglou encore !
Avec Zoé laissez vous entrainer dans un tourbillon de magie ! .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org
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English :
Le Divadlo offers a magic show for very young audiences, from 6 months upwards.
L’événement Au bain Zoé Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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