Au Bois Cornillé, la promenade est un art de vivre, Parc du Château du Bois Cornillé, Val-d’Izé

Au Bois Cornillé, la promenade est un art de vivre 5 – 7 juin Parc du Château du Bois Cornillé Ille-et-Vilaine

adulte : 6 €. Gratuit pour les mineurs accompagnés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Un parc de la Belle époque et son château néogothique pour les amoureux de la nature et du patrimoine. Au Bois Cornillé, la promenade est une invitation à la contemplation.

Parc du Château du Bois Cornillé 17 rue du château, 35450 Val-d’Izé Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 07 79 11 32 https://www.boiscornille.fr/ https://www.facebook.com/boiscornille/;https://www.instagram.com/boiscornille/?hl=fr Les paysagistes du XIXème, Bühler et André ont conçu un vaste parc ouvrant des perspectives sur le château néogothique, les bois, étangs et pâtures. La promenade harmonieuse offre des surprises variées : l’élégant parterre français, le calme de l’étang muré, l’intimité de l’allée de mousse, les chemins creux et jardinets fleuris des pavillons d’octroi…

Un parc de la Belle époque et son château néogothique pour les amoureux de la nature et du patrimoine. Au Bois Cornillé, la promenade est une invitation à la contemplation.

© Bois Cornillé