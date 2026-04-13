Promenade enquête au Bois Cornillé : un jeu pour découvrir le parc comme si vous viviez à la Belle époque., Parc du Château du Bois Cornillé, Val-d’Izé

Promenade enquête au Bois Cornillé : un jeu pour découvrir le parc comme si vous viviez à la Belle époque. 5 – 7 juin Parc du Château du Bois Cornillé Ille-et-Vilaine

Le kit de jeu est prêté pour 18 € au groupe de joueurs à quoi s’ajoute pour chaque joueur l’entrée du parc. Tarif adulte : 6€. Mineur accompagné gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Nous sommes le 19 mai 1905. Cela fait seulement quatre jours que vous êtes au service du Marquis de Kernier.

Tout est prêt pour l’inauguration du parc. Tout ? Sauf le maître de maison, subitement souffrant, qui ne peut accueillir ses invités !

Consultez ses notes, suivez ses instructions, et aidez le à sauver la fête. Vous êtes son seul espoir !

A partir de 12 ans

Durée du jeu : environ 2h30

Parcours : environ 2,5 km

Parc du Château du Bois Cornillé 17 rue du château, 35450 Val-d’Izé Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 07 79 11 32 https://www.boiscornille.fr/ https://www.facebook.com/boiscornille/;https://www.instagram.com/boiscornille/?hl=fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 79 11 32 »}, {« type »: « email », « value »: « boiscornille@gmail.com »}] Les paysagistes du XIXème, Bühler et André ont conçu un vaste parc ouvrant des perspectives sur le château néogothique, les bois, étangs et pâtures. La promenade harmonieuse offre des surprises variées : l’élégant parterre français, le calme de l’étang muré, l’intimité de l’allée de mousse, les chemins creux et jardinets fleuris des pavillons d’octroi…

Nous sommes le 19 mai 1905. Cela fait seulement quatre jours que vous êtes au service du Marquis de Kernier.

© Fanny Goujon