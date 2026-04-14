Vues et perspectives au Bois Cornillé, les fondements d’un parc de la Belle époque : visite avec la propriétaire, Parc du Château du Bois Cornillé, Val-d’Izé

Vues et perspectives au Bois Cornillé, les fondements d’un parc de la Belle époque : visite avec la propriétaire 6 et 7 juin Parc du Château du Bois Cornillé Ille-et-Vilaine

Entrée du parc. Adulte : 6€. Mineur accompagné : gratuit. L’entrée du parc donne accès à la visite guidée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:45:00+02:00

Découvrez un grand parc paysager

Admirez l’art des architectes du 19e : ils ont organisé l’espace et ouvert les vues sur la campagne bocagère, les étangs, les bois et le château néogothique. Une mise en scène de la nature et de sa faune qui invite à la contemplation.

Parc du Château du Bois Cornillé 17 rue du château, 35450 Val-d’Izé Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 07 79 11 32 https://www.boiscornille.fr/ https://www.facebook.com/boiscornille/;https://www.instagram.com/boiscornille/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/vues-et-perspectives-au-bois-cornille-visite-commentee »}] Les paysagistes du XIXème, Bühler et André ont conçu un vaste parc ouvrant des perspectives sur le château néogothique, les bois, étangs et pâtures. La promenade harmonieuse offre des surprises variées : l’élégant parterre français, le calme de l’étang muré, l’intimité de l’allée de mousse, les chemins creux et jardinets fleuris des pavillons d’octroi…

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©Bois Cornillé