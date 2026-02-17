Au bord de l’eau La Fabrique imaginaire Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

Au bord de l’eau La Fabrique imaginaire

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Un duo d’acteurs facétieux vous invite à une lecture pas comme les autres. Un délice de drôlerie qui est devenu la pièce culte de ce couple d’artistes immanquables. Devenez le complice d’une oeuvre en train de naître !

Deux auteurs attablés partagent la lecture d’une pièce en devenir. Peu à peu, les frontières se brouillent les personnages s’échappent des feuilles raturées pour prendre vie dans un tourbillon de dialogues surréalistes et irrésistiblement drôles. Entre métaphysique et légèreté, ce duo virtuose joue avec les codes du théâtre pour mieux nous surprendre. Chaque réplique, chaque silence contribuent à cette duperie magnifique qui place le spectateur au coeur du processus de création. Depuis plus de 20 ans, Eve Bonfanti et Yves Hunstad déploient cette mise en abyme jubilatoire et poétique, saluée par plus de 600 représentations à travers le monde. Un moment de théâtre unique qu’on vous conseille de ne pas manquer !

à partir de 15 ans

durée 1h30

placement numéroté

tarif C .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

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English :

A mischievous acting duo invites you to a reading like no other. A delightfully humorous piece that has become the cult classic of this unmissable artistic duo. Become a part of a work in the making!

L’événement Au bord de l’eau La Fabrique imaginaire Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE