Informations pratiques

Commercy

Au café des amis Chorale d’enfants

rue de la Paroisse Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

La chorale des Amis de Tous les Enfants du Monde vous donne rendez-vous à Commercy pour leur veillée musicale et spirituelle Au café des amis .

En 2ème partie, ils chanteront avec Jean-François Kieffer les plus belles chansons de La légende de Loupio .Tout public

0 .

rue de la Paroisse Commercy 55200 Meuse Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Amis de Tous les Enfants du Monde choir invites you to Commercy for their musical and spiritual vigil, Au café des amis.

In the second half, they will sing the most beautiful songs from “La légende de Loupio” alongside Jean-François Kieffer.

L’événement Au café des amis Chorale d’enfants Commercy a été mis à jour le 2026-07-29 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS