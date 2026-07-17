Découvrez l’ancien Palais de Plaisance du Roi Stanislas, dernier Duc de Lorraine, Château Stanislas, Commercy

Informations pratiques

Découvrez l’ancien Palais de Plaisance du Roi Stanislas, dernier Duc de Lorraine 19 et 20 septembre Château Stanislas Meuse

Cinq créneaux de visites guidées gratuites sont proposés par jour. Ces visites durent environ une heure et démarrent de l’office de tourisme, où vous pourrez réserver vos places. Vous pouvez aussi réserver par téléphone au 03 29 91 33 16. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le château Stanislas fut une forteresse médiévale des damoiseaux de Commercy et la résidence princière de Stanislas Leszczynski, dernier duc de Lorraine. Ce lieu emblématique, marqué par plusieurs campagnes de transformation, témoigne de l’évolution de l’architecture castrale et princière au fil des siècles. La visite guidée permet de retracer cette histoire mouvementée, entre défense, prestige et vie de cour.

Château Stanislas Le château, 55200 Commercy Commercy 55200 Meuse Grand Est 03 29 91 33 16 https://tourisme-cc-cvv.fr/ De la forteresse des damoiseaux de Commercy, il ne subsiste que des éléments de l’enceinte extérieure, réutilisés à la fin du XVIIème siècle comme soubassement d’une résidence princière.

Les travaux furent lancés par le Cardinal de Retz, dernier damoiseau, exilé sur les terres de Commercy par Louis XIV. C’est ici qu’il rédigea les « Mémoires » qui l’ont rendu célèbre.

Le prince de Vaudémont est le véritable créateur du château de Commercy. Familier du duc d’Orléans, il fait appel à ses architectes, Germain Boffrand et Nicolas Dorbay, qui lui donnent sa physionomie actuelle et imaginent son prolongement urbain : le fer à cheval et l’avenue Stanislas. Le roi de Pologne y ajoutera les deux ailes basses, dessinées par Emmanuel Héré. Parking.

Le château Stanislas fut une forteresse médiévale des damoiseaux de Commercy et la résidence princière de Stanislas Leszczynski, dernier duc de Lorraine. Ce lieu emblématique, marqué par plusieurs de…

©Michel Petit