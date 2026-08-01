La boîte à Madeleine Concert Commercy
samedi 15 août 2026 · Commercy
Informations pratiques
Commercy
La boîte à Madeleine Concert
ZAE La Louviere Commercy Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
La boîte à Madeleine vous invite à un concert ainsi qu’un rassemblement de voiture et moto, sans oublier une petite restauration sur place.Tout public
0 .
ZAE La Louviere Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 40 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Boîte Madeleine invites you to a concert and a car and motorcycle show, not to mention light refreshments available on site.
L’événement La boîte à Madeleine Concert Commercy a été mis à jour le 2026-08-04 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS
À voir aussi à Commercy (Meuse)
- Les Guinguettes du Breuil Commercy 23 août 2026
- Ciné relax Jumpers Cinéma François Truffaut Commercy 12 septembre 2026
- Balade santé Commercy 15 septembre 2026
- Découvrez l’ancien Palais de Plaisance du Roi Stanislas, dernier Duc de Lorraine, Château Stanislas, Commercy 19 septembre 2026