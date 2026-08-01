Informations pratiques

Commercy

La boîte à Madeleine Concert

ZAE La Louviere Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

La boîte à Madeleine vous invite à un concert ainsi qu’un rassemblement de voiture et moto, sans oublier une petite restauration sur place.Tout public

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ZAE La Louviere Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 40 86

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English :

La Boîte Madeleine invites you to a concert and a car and motorcycle show, not to mention light refreshments available on site.

L’événement La boîte à Madeleine Concert Commercy a été mis à jour le 2026-08-04 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS