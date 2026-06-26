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AGENDA · Commercy

Balade santé Commercy

mardi 15 septembre 2026 · Commercy

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Centre communal d'action sociale
Ville
55200 Commercy
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Commercy

Balade santé

Centre communal d’action sociale Commercy Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-10-12 16:30:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-10-12

Tout public
0  .

Centre communal d’action sociale Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 62 48 

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English :

L’événement Balade santé Commercy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

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