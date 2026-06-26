AGENDA · Commercy
Balade santé Commercy
mardi 15 septembre 2026 · Commercy
Informations pratiques
Commercy
Balade santé
Centre communal d’action sociale Commercy Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-10-12 16:30:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-10-12
Tout public
0 .
Centre communal d’action sociale Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 62 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade santé Commercy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS
À voir aussi à Commercy (Meuse)
- Restitution des ateliers musique de chambre Place Charles de Gaulle Commercy 1 juillet 2026
- L’été chez Stan Commercy 4 juillet 2026
- Exposition La Nature et le Rêve Salle d’honneur Commercy 11 juillet 2026