Informations pratiques

Commercy

Balade santé

Centre communal d’action sociale Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-09-15 14:00:00

fin : 2026-10-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-10-12

Tout public

0 .

Centre communal d’action sociale Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 62 48

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English :

L’événement Balade santé Commercy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS