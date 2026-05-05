AU CINÉ AVEC BÉBÉ Vivaldi et moi SEW Manufacture des tabacs Morlaix

Morlaix

AU CINÉ AVEC BÉBÉ Vivaldi et moi

SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 10:00:00

fin : 2026-05-07 12:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Accueil et café à 10h, film à 10h30. 6 € prix fixe, gratuit pour les bébés

Au ciné avec bébé ce sont des séances pour les parents d’enfants de moins de 10 mois tous les premiers jeudis du mois au matin. Les tickets sont à 6€. Le volume sonore et la luminosité sont adaptés pour accueillir les bébés et du matériel de puériculture est mis à disposition dans la salle. C’est l’occasion de venir au cinéma pendant qu’on s’occupe de bébé !

Ce mois-ci, nous vous proposons le nouveau film de Damiano Michieletto, Vivaldi et moi

SYNOPSIS

Au début du XVIII? siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale. .

SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

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English : AU CINÉ AVEC BÉBÉ Vivaldi et moi

L’événement AU CINÉ AVEC BÉBÉ Vivaldi et moi Morlaix a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAIE DE MORLAIX