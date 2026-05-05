AU CINÉ AVEC BÉBÉ Vivaldi et moi SEW Manufacture des tabacs Morlaix
AU CINÉ AVEC BÉBÉ Vivaldi et moi SEW Manufacture des tabacs Morlaix jeudi 7 mai 2026.
Morlaix
AU CINÉ AVEC BÉBÉ Vivaldi et moi
SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 10:00:00
fin : 2026-05-07 12:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Accueil et café à 10h, film à 10h30. 6 € prix fixe, gratuit pour les bébés
Au ciné avec bébé ce sont des séances pour les parents d’enfants de moins de 10 mois tous les premiers jeudis du mois au matin. Les tickets sont à 6€. Le volume sonore et la luminosité sont adaptés pour accueillir les bébés et du matériel de puériculture est mis à disposition dans la salle. C’est l’occasion de venir au cinéma pendant qu’on s’occupe de bébé !
Ce mois-ci, nous vous proposons le nouveau film de Damiano Michieletto, Vivaldi et moi
SYNOPSIS
Au début du XVIII? siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale. .
SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : AU CINÉ AVEC BÉBÉ Vivaldi et moi
L’événement AU CINÉ AVEC BÉBÉ Vivaldi et moi Morlaix a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Morlaix (Finistère)
- Le Petit-déj’ de La Virgule La Virgule Morlaix 5 mai 2026
- Marc’had noz Morlaix 7 mai 2026
- Journée découverte du rugby féminin Morlaix 9 mai 2026
- Histoire(s) Décoloniale(s) #Portraits croisés Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix 9 mai 2026
- Visite des jardins de la Manufacture en breton Manufacture des Tabacs Morlaix 10 mai 2026