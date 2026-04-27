Au coeur de la ferme à Cangey Cangey
Au coeur de la ferme à Cangey Cangey samedi 9 mai 2026.
Cangey
Au coeur de la ferme à Cangey
Cangey Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Venez découvrir, partager et profiter d’un moment authentique à la ferme !
Le samedi 09 mai 2026, retrouvez la 2e édition d’au Cœur de la ferme au lieu-dit la Jousserie à Cangey.
Au programme: marché d’artisans et de producteurs, ateliers créatifs pour enfants, soirée festive dès 18h.
Restauration sur place: food trucks avec burgers et , paëlla, bar à huitres et buvette. .
Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 14 57 33 jousserie@gmail.com
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English :
Come and discover, share and enjoy an authentic farm experience!
L’événement Au coeur de la ferme à Cangey Cangey a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE AMBOISE
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