Cangey

Au coeur de la ferme à Cangey

Cangey Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Venez découvrir, partager et profiter d’un moment authentique à la ferme !

Le samedi 09 mai 2026, retrouvez la 2e édition d’au Cœur de la ferme au lieu-dit la Jousserie à Cangey.

Au programme: marché d’artisans et de producteurs, ateliers créatifs pour enfants, soirée festive dès 18h.

Restauration sur place: food trucks avec burgers et , paëlla, bar à huitres et buvette. .

Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 14 57 33 jousserie@gmail.com

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English :

Come and discover, share and enjoy an authentic farm experience!

L’événement Au coeur de la ferme à Cangey Cangey a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE AMBOISE