Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 (2) Villette-lès-Dole
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 (2) Villette-lès-Dole dimanche 2 août 2026.
Villette-lès-Dole
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 (2)
33 Grande Rue Villette-lès-Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
UN DIMANCHE A LA FERME Atelier “la vie de l’abeille à travers une ruche vitrée”. Atelier “extraction du miel”. .
33 Grande Rue Villette-lès-Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 85 88 55
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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 (2)
L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 (2) Villette-lès-Dole a été mis à jour le 2026-04-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)