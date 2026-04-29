Villette-lès-Dole

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 (2)

33 Grande Rue Villette-lès-Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

UN DIMANCHE A LA FERME Atelier “la vie de l’abeille à travers une ruche vitrée”. Atelier “extraction du miel”. .

33 Grande Rue Villette-lès-Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 85 88 55

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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 (2)

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 (2) Villette-lès-Dole a été mis à jour le 2026-04-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)