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Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 (2) Villette-lès-Dole

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 (2) Villette-lès-Dole dimanche 2 août 2026.

Adresse : 33 Grande Rue

Ville : 39100 Villette-lès-Dole

Département : Jura

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Villette-lès-Dole

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 (2)

33 Grande Rue Villette-lès-Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

UN DIMANCHE A LA FERME Atelier “la vie de l’abeille à travers une ruche vitrée”. Atelier “extraction du miel”.   .

33 Grande Rue Villette-lès-Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 85 88 55 

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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 (2)

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 (2) Villette-lès-Dole a été mis à jour le 2026-04-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)