Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 LA MAISON DU MIEL Villette-lès-Dole

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 LA MAISON DU MIEL Villette-lès-Dole dimanche 2 août 2026.

Lieu : LA MAISON DU MIEL

Adresse : 33 Grande Rue

Ville : 39100 Villette-lès-Dole

Département : Jura

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Villette-lès-Dole

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

LA MAISON DU MIEL 33 Grande Rue Villette-lès-Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Un dimanche à la ferme Atelier “la vie de l’abeille à travers une ruche vitrée”. Atelier “extraction du miel”.   .

LA MAISON DU MIEL 33 Grande Rue Villette-lès-Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 85 88 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Villette-lès-Dole a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Villette-lès-Dole (Jura)