Au coeur de nos fermes jurassiennes LA MAISON DU MIEL Villette-lès-Dole

Villette-lès-Dole

Au coeur de nos fermes jurassiennes

LA MAISON DU MIEL 33 grande rue Villette-lès-Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Atelier “la vie de l’abeille à travers une ruche vitrée”.

Atelier “extraction du miel”. .

LA MAISON DU MIEL 33 grande rue Villette-lès-Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Au coeur de nos fermes jurassiennes

L’événement Au coeur de nos fermes jurassiennes Villette-lès-Dole a été mis à jour le 2026-05-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)