Au coeur de nos fermes jurassiennes LA MAISON DU MIEL Villette-lès-Dole
Au coeur de nos fermes jurassiennes LA MAISON DU MIEL Villette-lès-Dole dimanche 2 août 2026.
Villette-lès-Dole
Au coeur de nos fermes jurassiennes
LA MAISON DU MIEL 33 grande rue Villette-lès-Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Atelier “la vie de l’abeille à travers une ruche vitrée”.
Atelier “extraction du miel”. .
LA MAISON DU MIEL 33 grande rue Villette-lès-Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Au coeur de nos fermes jurassiennes
L’événement Au coeur de nos fermes jurassiennes Villette-lès-Dole a été mis à jour le 2026-05-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)