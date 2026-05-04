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Au coeur de nos fermes jurassiennes LA MAISON DU MIEL Villette-lès-Dole

Au coeur de nos fermes jurassiennes LA MAISON DU MIEL Villette-lès-Dole dimanche 2 août 2026.

Lieu : LA MAISON DU MIEL

Adresse : 33 grande rue

Ville : 39100 Villette-lès-Dole

Département : Jura

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Villette-lès-Dole

Au coeur de nos fermes jurassiennes

LA MAISON DU MIEL 33 grande rue Villette-lès-Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Atelier “la vie de l’abeille à travers une ruche vitrée”.
Atelier “extraction du miel”.   .

LA MAISON DU MIEL 33 grande rue Villette-lès-Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Au coeur de nos fermes jurassiennes

L’événement Au coeur de nos fermes jurassiennes Villette-lès-Dole a été mis à jour le 2026-05-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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