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Au Coeur de nos Fermes Jurassiennes – FERME ALOIS REBOUILLAT, Ferme Alois REBOUILLAT, Cosges (39), Cosges

samedi 25 juillet 2026 · Ferme Alois REBOUILLAT, Cosges (39) · Cosges

Au Coeur de nos Fermes Jurassiennes – FERME ALOIS REBOUILLAT, Ferme Alois REBOUILLAT, Cosges (39), Cosges

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Ferme Alois REBOUILLAT, Cosges (39)
Adresse
rue du cordeau 39140 Cosges
Ville
39140 Cosges
Département
Jura
Tarif
Entrée libre

Au Coeur de nos Fermes Jurassiennes – FERME ALOIS REBOUILLAT Samedi 25 juillet, 14h00 Ferme Alois REBOUILLAT, Cosges (39) Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00

Élevage de vaches laitières. Concours de labours. Au programme : château gonflable, buvette, tracto-force, tir à la corde, marché des producteurs, exposition de matériel. Repas : taboulé, frites, bœuf mariné, fromage, dessert. Menu enfant : frites, saucisse, dessert. Réservation au 06 48 34 09 92.

Ferme Alois REBOUILLAT, Cosges (39) rue du cordeau 39140 Cosges Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0648340992 »}]
Élevage de vaches laitières. Concours de labours, animations pour les enfants, buvette, tracto-force, tir à la corde, marché des producteurs, exposition de matériel. Repas. Réservation 06 48 34 09 92.

CA39

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