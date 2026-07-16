Au Coeur de nos Fermes Jurassiennes – FERME ALOIS REBOUILLAT, Ferme Alois REBOUILLAT, Cosges (39), Cosges
samedi 25 juillet 2026 · Ferme Alois REBOUILLAT, Cosges (39) · Cosges
Informations pratiques
Au Coeur de nos Fermes Jurassiennes – FERME ALOIS REBOUILLAT Samedi 25 juillet, 14h00 Ferme Alois REBOUILLAT, Cosges (39) Jura
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:00:00+02:00
Élevage de vaches laitières. Concours de labours. Au programme : château gonflable, buvette, tracto-force, tir à la corde, marché des producteurs, exposition de matériel. Repas : taboulé, frites, bœuf mariné, fromage, dessert. Menu enfant : frites, saucisse, dessert. Réservation au 06 48 34 09 92.
Ferme Alois REBOUILLAT, Cosges (39) rue du cordeau 39140 Cosges Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0648340992 »}]
Élevage de vaches laitières. Concours de labours, animations pour les enfants, buvette, tracto-force, tir à la corde, marché des producteurs, exposition de matériel. Repas. Réservation 06 48 34 09 92.
CA39
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