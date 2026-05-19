Channay-sur-Lathan

Au cœur des pierres les Musicales de Nord Touraine

Place de l’Église Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, nous vous proposons des concerts d’exception pour découvrir la musique classique dans des lieux patrimoniaux de la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire.

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, nous vous proposons des concerts d’exception pour découvrir la musique classique dans des lieux patrimoniaux de la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire. .

Place de l’Église Channay-sur-Lathan 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 77 41 29 mlgougeon@fol37.org

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English :

As part of the Agir ensemble pour la culture project, we’re offering you the chance to discover classical music at exceptional venues in the Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire.

L’événement Au cœur des pierres les Musicales de Nord Touraine Channay-sur-Lathan a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE