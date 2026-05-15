Marcilly-sur-Maulne

Au cœur des pierres les Musicales de Nord Touraine

10 Route du Lude Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, nous vous proposons des concerts d’exception pour découvrir la musique classique dans des lieux patrimoniaux de la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire.

Le premier concert de l’été 2026 aura lieu le dimanche 14 juin à 15h.

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, nous vous proposons des concerts d’exception pour découvrir la musique classique dans des lieux patrimoniaux de la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire.

Le premier concert de l’été 2026 aura lieu le dimanche 14 juin à 15h au Château de Marcilly-sur-Maulne.

Venez écouter l’Ensemble Parchemins et ses chansons, airs et pièces de l’Italie et de la France du début du XVIIème siècle, pour voix, guitare baroque et percussions.

Entrée gratuite. .

10 Route du Lude Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 77 41 29 mlgougeon@fol37.org

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English :

As part of the Agir ensemble pour la culture project, we’re offering you the chance to discover classical music at exceptional venues in the Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire.

The first concert of Summer 2026 will take place on Sunday June 14 at 3pm.

L’événement Au cœur des pierres les Musicales de Nord Touraine Marcilly-sur-Maulne a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE