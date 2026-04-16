Marcilly-sur-Maulne

Soirée Estivale Champêtre de La Grange du Viornay

Le Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:30:00

fin : 2026-06-27 00:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’écolieu associatif La Grange du Viornay ouvre ses portes au grand public pour une grande soirée estivale placée sous le signe de la rencontre, de la convivialité et du partage.

L’écolieu associatif La Grange du Viornay ouvre ses portes au grand public pour une grande soirée estivale placée sous le signe de la rencontre, de la convivialité et du partage. Tout au long de l’année, l’association propose ateliers et événements autour de la préservation de la nature et du développement de l’autonomie, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.

Le samedi 27 juin, venez découvrir cet esprit et le site transformé pour un grand rendez-vous festif au cœur de la nature !

Dès 17h30, des olympiades proposeront des défis ludiques en équipe pour petits et grands. La soirée se poursuivra avec un grand repas partagé (chacun.e apporte un plat à partager) dans le champ, sous le verger, dans une ambiance guinguette à la campagne, ainsi que des animations… .

Le Viornay Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lagrangeduviornay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Grange du Viornay opens its doors to the general public for a summer evening of encounters, conviviality and sharing.

L’événement Soirée Estivale Champêtre de La Grange du Viornay Marcilly-sur-Maulne a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE