Au coeur des prés-salés la Cahute Cale de Bricqueville/mer Bricqueville-sur-Mer
Au coeur des prés-salés la Cahute Cale de Bricqueville/mer Bricqueville-sur-Mer lundi 27 juillet 2026.
Bricqueville-sur-Mer
Au coeur des prés-salés
la Cahute Cale de Bricqueville/mer Les Dunes Bricqueville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-07-27 11:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Une exploration dans un espace naturel peu commun, à dévouvrir avec tous ses sens.
Balade nature animée de 1h30 + boisson bio et locale OFFERTE !
Pour les grands et les plus petits, enfants à partir de 6 ans.
Merci de vous inscrire par téléphone ! à bientôt .. .
la Cahute Cale de Bricqueville/mer Les Dunes Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 43 51 27 85 lafabriqueajardins@gmail.com
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English : Au coeur des prés-salés
L’événement Au coeur des prés-salés Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Granville Terre et Mer
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