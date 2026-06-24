La plage et ses trésors la Cahute Cale de Bricqueville/mer Bricqueville-sur-Mer
La plage et ses trésors la Cahute Cale de Bricqueville/mer Bricqueville-sur-Mer mercredi 29 juillet 2026.
Bricqueville-sur-Mer
La plage et ses trésors
la Cahute Cale de Bricqueville/mer Les Dunes Bricqueville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29
La plage dévoile à travers sa laisse de mer tout un monde d’une richesse insoupçonnée.
Balade nature animée de 1h30 + boisson bio et locale OFFERTE !
Pour les grands et les plus petits, enfants à partir de 6 ans.
Merci de vous inscrire par téléphone ! à bientôt .. .
la Cahute Cale de Bricqueville/mer Les Dunes Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 43 51 27 85 lafabriqueajardins@gmail.com
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English : La plage et ses trésors
L’événement La plage et ses trésors Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Granville Terre et Mer
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