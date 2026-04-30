Au coeur d’une colonie de Chauves-souris Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Au coeur d’une colonie de Chauves-souris

Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Pas de dénivelé. Accesibile aux personnes en situation de handicap.

Découverte des chauves-souris et balade crépusculaire pour observer et écouter les animaux qui partent chasser.

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Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

No gradient. Accessible to the disabled.

Discover bats and take a twilight walk to observe and listen to the animals as they hunt.

L’événement Au coeur d’une colonie de Chauves-souris Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65