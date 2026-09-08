Au cœur d’une église néo-gothique, Eglise Saint-Valentin, Hagen
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Valentin · Hagen
Informations pratiques
Au cœur d’une église néo-gothique 19 et 20 septembre Eglise Saint-Valentin Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’église Saint-Valentin est consacrée au saint martyr. Accueilli par sa rosace sur la façade d’entrée et par 2 stèles placées de chaque côté de la porte, vous pourrez admirer son architecture classique, mais intéressante.
Eglise Saint-Valentin 27, rue de la République 57570 Hagen Hagen 57570 Moselle Grand Est
L’église Saint-Valentin est consacrée au saint martyr. Accueilli par sa rosace sur la façade d’entrée et par 2 stèles placées de chaque côté de la porte, vous pourrez admirer son architecture mais…
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