JEP Église Saint-Valentin Église Saint-Valentin Hagen
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Valentin · Hagen
Informations pratiques
Hagen
JEP Église Saint-Valentin
Église Saint-Valentin 27 Rue de la République Hagen Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’église Saint-Valentin est consacrée au saint martyr. Accueilli par sa rosace sur la façade d’entrée et par 2 stèles placées de chaque côté de la porte, vous pourrez admirer son architecture classique, mais intéressante.Enfants
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Église Saint-Valentin 27 Rue de la République Hagen 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 43 85 commune.hagen@wanadoo.fr
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English :
The Church of Saint Valentine is dedicated to the martyr saint. Greeted by its rose window on the entrance façade and by two steles placed on either side of the door, you can admire its classic yet intriguing architecture.
L’événement JEP Église Saint-Valentin Hagen a été mis à jour le 2026-08-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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