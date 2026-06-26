Saint-Romans-lès-Melle

Au cœur vivant du village

Place du Champ de Foire Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Partez à la rencontre du bourg et laissez-vous guider à travers ses ruelles pleines de charme. Découvrez maisons et logis anciens, la place et la mémoire de ses activités de foire, le temple, la salle des fêtes œuvre de l’architecte Hervé Baudouin… Parcourir Saint-Romans, c’est traverser le temps, du Moyen Âge au XXIe siècle.

La Compagnie Fraktal propose un spectacle de danse où le mouvement et le corps deviennent des moyens uniques de découvrir un espace et un patrimoine autrement. Entre énergie et poésie, les danseurs révèlent les lieux et invitent le public à une exploration sensible, intense et résolument contemporaine .

Place du Champ de Foire Saint-Romans-lès-Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10 officedetourisme@paysmellois.org

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English : Au cœur vivant du village

L’événement Au cœur vivant du village Saint-Romans-lès-Melle a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois