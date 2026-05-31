Visite du temple protestant de Niort, Temple protestant, Saint-Romans-lès-Melle
Visite du temple protestant de Niort, Temple protestant, Saint-Romans-lès-Melle samedi 19 septembre 2026.
Visite du temple protestant de Niort 19 et 20 septembre Temple protestant Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre, avec la présence de bénévoles prêts à répondre à vos questions.
Temple protestant 9 place du temple, 79000 Niort Saint-Romans-lès-Melle 79500 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0781795241 https://pays-niortais.epudf.org/ Ancienne chapelle des Cordeliers du 13e
Chaire (1855) inscrite à l’inventaire départemental.
Bible 19ème Centre ville piétonnier.
Visite libre, avec la présence de bénévoles prêts à répondre à vos questions.
©EPUPN