Visite du temple protestant de Niort, Temple protestant, Saint-Romans-lès-Melle

Visite du temple protestant de Niort 19 et 20 septembre Temple protestant Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre, avec la présence de bénévoles prêts à répondre à vos questions.

Temple protestant 9 place du temple, 79000 Niort Saint-Romans-lès-Melle 79500 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0781795241 https://pays-niortais.epudf.org/ Ancienne chapelle des Cordeliers du 13e

Chaire (1855) inscrite à l’inventaire départemental.

Bible 19ème Centre ville piétonnier.

Visite libre, avec la présence de bénévoles prêts à répondre à vos questions.

©EPUPN