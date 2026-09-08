« Au comptoir de Maurice » : spécial rentrée littéraire, Médiathèque Maurice-Genevoix, Orléans

Informations pratiques

« Au comptoir de Maurice » : spécial rentrée littéraire Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Maurice-Genevoix Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Rencontrez et échangez avec les bibliothécaires pour un choix personnalisé de romans de la rentrée littéraire.

Médiathèque Maurice-Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 68 45 45 https://mediatheques.orleans.fr/accueil Médiathèque Orléans La Source

Biblis en folie 2026

©libre de droits