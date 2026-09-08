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« Au comptoir de Maurice » : spécial rentrée littéraire, Médiathèque Maurice-Genevoix, Orléans

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Maurice-Genevoix · Orléans

« Au comptoir de Maurice » : spécial rentrée littéraire, Médiathèque Maurice-Genevoix, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Maurice-Genevoix
Adresse
1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans
Ville
45100 Orléans
Département
Loiret

« Au comptoir de Maurice » : spécial rentrée littéraire Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Maurice-Genevoix Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

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