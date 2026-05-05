Au-delà du regard. Le Jardin de Boboli comme expérience à vivre avec tous les sens., Giardino di Boboli, Firenze

Au-delà du regard. Le Jardin de Boboli comme expérience à vivre avec tous les sens. Samedi 6 juin, 10h00 Giardino di Boboli Firenze

Réservation obligatoire en écrivant [à](mailto:uffiziaccessibili@cultura.gov.it) uffiziaccessibili@cultura.gov.it. Max 28 participants. Départ de l’amphithéâtre à 10 heures. Visite guidée incluse dans le billet d’entrée au jardin, vérifier les tarifs et g

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Visite guidée multisensorielle, spécialement conçue pour utiliser la vue, le toucher, l’ouïe et l’odorat de manière inattendue et surprenante.

Le jardin de Boboli est un lieu très connu et visité. La grande partie des visiteurs, cependant, ne se concentre que sur certains aperçus célèbres du paysage et sur quelques œuvres d’art parmi les centaines qui sont ici éparpillées. Boboli est en revanche plein de monuments, d’objets et de lieux qui ne sont pas du tout considérés, voire même vus, mais qui ont une histoire surprenante. Les visiteurs seront guidés dans une promenade, avec départ dans la zone de l’Amphithéâtre et arrivée au Prato dei Castagni, axée sur la découverte de ces présences peu connues, « non vues », du Jardin.

Mais la vue, le sens que nous avons l’habitude d’utiliser principalement, n’est qu’un de nos cinq sens. Une expérience multisensorielle sera donc également proposée aux participants, pour redécouvrir, bandés, les autres sens généralement submergés par la vue et s’immerger complètement dans les émotions que le Jardin sait offrir.

Giardino di Boboli Piazza Pitti, 1 50125 Firenze Firenze 50125 Quartiere 1 Firenze Toscana https://www.uffizi.it/giardino-boboli Derrière le Palais Pitti s’étend le merveilleux Jardin de Boboli. Les Médicis ont d’abord pris soin de son aménagement, créant le modèle de jardin à l’italienne qui est devenu exemplaire pour de nombreuses cours européennes. La vaste surface verte régulièrement divisée, constitue un véritable musée en plein air, peuplé de statues anciennes et de la Renaissance, orné de grottes, la plus célèbre étant celle réalisée par Bernardo Buontalenti, et de grandes fontaines, comme celle de Neptune et de l’Océan. Les dynasties successives Lorraine et Savoie en enrichissent encore l’organisation, en élargissant les frontières qui bordent les anciennes murailles de la ville jusqu’à Porta Romana. La zone en terrasses où se trouve le pavillon du XVIIIe siècle du Kaffeehaus, rare exemple d’architecture rococo en Toscane ou la Limonaia, construite par Zanobi del Rosso entre 1777 et 1778, est d’une remarquable suggestion visuelle. La visite à Boboli complète celle au Palais Pitti, dont il fait partie int

Visite guidée multisensorielle, spécialement conçue pour utiliser la vue, le toucher, l’ouïe et l’odorat de manière inattendue et surprenante.

© Gallerie degli Uffizi