Au départ, il y a Guernica, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne
Au départ, il y a Guernica, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Au départ, il y a Guernica Dimanche 21 juin, 13h00 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T14:10:00+02:00
Fin : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T14:10:00+02:00
Une histoire familiale et radiophonique de la résistance au fascisme, qui commence par une nouvelle écrite par Eduardo Galeano. Un exercice artistique et convivial de transmission, avec préparation d’une paëlla en rouge et noir qui sera partagée dans la foulée.
À partir de 10 ans
Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Une histoire familiale et radiophonique de la résistance au fascisme, qui commence par une nouvelle écrite par Eduardo Galeano.
© DR
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