Au détour des ruines du Dauphiné, hypothèses de reconstitution, Médiathèque Intercommunale Gilbert Dalet, Crolles
Au détour des ruines du Dauphiné, hypothèses de reconstitution, Médiathèque Intercommunale Gilbert Dalet, Crolles vendredi 26 juin 2026.
Au détour des ruines du Dauphiné, hypothèses de reconstitution Vendredi 26 juin, 20h00 Médiathèque Intercommunale Gilbert Dalet Isère
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00
Eric Tasset, auteur du livre « Châteaux forts du Dauphiné » et passionné d’histoire, nous proposera de découvrir les raisons de ses pérégrinations autour des châteaux en ruine de la région, et comment il est arrivé à les reconstituer par le dessin, en privilégiant toujours le terrain à la théorie.
Médiathèque Intercommunale Gilbert Dalet 92 avenue de la Résistance, 38920 Crolles Crolles 38920 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 83 46 85 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesraisonneursdepierre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lesraisonneursdepierre.fr »}]
Conférence animée par Eric Tasset, auteur et illustrateur du livre « Châteaux forts du Dauphiné » château ruines
© Eric Tasset