Crolles – Visite du jardin du moulin des Ayes, Jardin de plantes du moulin des Ayes, Crolles

Crolles – Visite du jardin du moulin des Ayes Samedi 6 juin, 10h00 Jardin de plantes du moulin des Ayes Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

A quelques kilomètres de Grenoble, dans la vallée du Grésivaudan, venez découvrir la collection de plantes aux multiples usages du jardin du Moulin des Ayes. Dans ce jardin, nous souhaitons vous faire partager notre goût pour les fleurs aussi utiles que jolies et dont certaines sont traditionnellement utilisées en Chartreuse, comme la tanaisie aux propriétés vermifuges et insectifuges, la guimauve adoucissante des voies respiratoires, la consoude aux vertus cicatrisantes.

Des visites guidées vous seront proposées le matin, mais le jardin est librement accessible en permanence et des panneaux informatifs vous permettront de visiter librement les lieux.

Jardin de plantes du moulin des Ayes 108 chemin du Meunier, 38920 CROLLES Crolles 38920 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 13 27 67 54 http://www.lesraisonneursdepierre.fr https://www.facebook.com/lesraisonneursdepierre Le jardin du moulin des Ayes, petit jardin public de 400 m², a été créé en 2008 par l’association des Raisonneurs de pierre. Il jouxte la serve à l’arrière du moulin.

Le moulin appartient à la commune depuis 2000. Depuis 2010, l’association y réalise, en partenariat avec la commune, un important travail de remise en état des machineries de meunerie et du moulin à huile.

Le jardin est conçu dans l’esprit des jardins XVIIIe de l’abbaye des Ayes, et présente, dans quatre parcelles entourées de buis, une collection de plantes médicinales, comestibles, aromatiques. Une partie est réservée aux petits fruits et arbustes fruitiers oubliés.

Le moulin est très facile d’accès. Au rond-point des pompiers, suivre la flèche « Le moulin ». Le jardin, situé à l’arrière du moulin, est ouvert en permanence et accessible aux personnes en fauteuil. Parking devant le moulin

Arrêt de bus « Les Pompiers », lignes : C10, C11, 35 et 84

A quelques kilomètres de Grenoble, dans la vallée du Grésivaudan, venez découvrir la collection de plantes aux multiples usages du jardin du Moulin des Ayes. Dans ce jardin, nous souhaitons vous goût…

©Les Raisonneurs de pierre