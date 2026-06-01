Au fil de l’eau : visite commentée du moulin de Radray et de ses machines, Le moulin de Radray, Loisail

Au fil de l’eau : visite commentée du moulin de Radray et de ses machines 27 et 28 juin Le moulin de Radray Orne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visite commentée des extérieurs et de la salle des machines jusqu’au four à pain monumental.

Démonstratoin de métiers du patrimoine grâce à la présence de la Coopérative de métiers « Les chantiers de demain » : travail du bois, travail de lapierre

Si la météo le permet, une exposition-goûter sera également poposée afin d’admirer les dessins que les jeunes élèves de l’école primaire de Bignon (Mortagne) ont restitué à la suite d’une visite scolaire du moulin (Dimanche 15h)

Le moulin de Radray 61400 LOISAIL Loisail 61400 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@lemoulinderadray.fr »}]

Au fil de l’eau de la Chippe : visite commentée du moulin et de ses machines moulin à eau moulin a farine

CB