Loisail

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Au fil de l’eau visite commentée du moulin de Radray et de ses machines

Le Moulin de Radray Loisail Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Au fil de l’eau de la Chippe visite commentée du moulin et de ses machines.

Visite commentée des extérieurs et de la salle des machines jusqu’au four à pain monumental.

Démonstratoin de métiers du patrimoine grâce à la présence de la Coopérative de métiers Les chantiers de demain travail du bois, travail de la pierre.

Si la météo le permet, une exposition-goûter sera également poposée afin d’admirer les dessins que les jeunes élèves de l’école primaire de Bignon (Mortagne) ont restitué à la suite d’une visite scolaire du moulin (Dimanche 15h). .

Le Moulin de Radray Loisail 61400 Orne Normandie

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English : Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Au fil de l’eau visite commentée du moulin de Radray et de ses machines

L’événement Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Au fil de l’eau visite commentée du moulin de Radray et de ses machines Loisail a été mis à jour le 2026-04-18 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE