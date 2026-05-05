Visitez le moulin de Radray, Le moulin de Radray, Loisail
Visitez le moulin de Radray, Le moulin de Radray, Loisail samedi 27 juin 2026.
Visitez le moulin de Radray 27 et 28 juin Le moulin de Radray Orne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Visite commentée des extérieurs du moulin, de la salle des machines, de la meule, du four à pain
La coopérative de métiers « les chantiers de demain » présentera quelques uns de ses artisans : tailleur de pierre, menuisier
Exposition
Vente de produits locaux issus du moulin et des environs proches
Le moulin de Radray 61400 LOISAIL Loisail 61400 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « Contact@lemoulinderadray.fr »}]
Visite commentée du moulin, de la prise d’eau au four à pain – Démonstration de métiers du patrimoine Roue Eau
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