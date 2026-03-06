Peintures en Chansons Rue Saint-Martin Loisail

Peintures en Chansons

Rue Saint-Martin Parking de l’eglise Loisail Orne

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

2026-05-30

Illumination de l’église Saint-Martin de Loìsail , dans la continuité de la manifestation Peintures en Chansons. .

Rue Saint-Martin Parking de l’eglise Loisail 61400 Orne Normandie +33 6 10 48 09 63 Loisail.patrimoine@gmail.com

