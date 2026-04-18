Loisail

Rendez-vous aux jardins Lecture sous les étoiles voir l’arbre autrement

Le Moulin de Radray Loisail Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Arlette Desmots est une comédienne et metteuse en scène française, fondatrice de la Compagnie Ekphrasis, spécialisée dans le théâtre contemporain et les lectures à voix haute.

Sous les arbres remarquables du moulin de Radray, elle proposera une lecture sous les étoiles d’extraits choisis de l’Arbre Monde de Richard Powers.

Les spectateurs sont confortablement installés (transats, fauteuils, tapis et coussins au sol…) sous un arbre du parc, à la tombée de la nuit, entourés de quelques enceintes.

La lectrice se tient à l’écart, elle n’est pas visible du public ; elle lit au micro et sa voix est diffusée dans les enceintes.

Grâce au choix d’une lecture sans visuel , le public est plongé au cœur des sensations, exacerbées par cette situation inhabituelle d’être dans l’écoute et uniquement dans l’écoute. Son imaginaire est sollicité par la seule évocation des images et des situations du texte, par les changements de volume, de rythme, les modulations qui s’opèrent dans la voix de la lectrice et il fait avec elle le voyage à la découverte de cette magnifique histoire hors du commun…

Prévoir plaid et coussins Participation libre –

Buvette sur place avant et après la lecture .

Le Moulin de Radray Loisail 61400 Orne Normandie

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English : Rendez-vous aux jardins Lecture sous les étoiles voir l’arbre autrement

L’événement Rendez-vous aux jardins Lecture sous les étoiles voir l’arbre autrement Loisail a été mis à jour le 2026-04-18 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE