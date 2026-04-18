Rendez-vous aux jardins Spectacle musical les murmures de l’arbre Loisail
Rendez-vous aux jardins Spectacle musical les murmures de l’arbre Loisail vendredi 5 juin 2026.
Loisail
Rendez-vous aux jardins Spectacle musical les murmures de l’arbre
Le Moulin de Radray Loisail Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 20:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, nous proposons un spectacle en extérieur, sous un arbre.
Les percussions et les feuilles poèmes pendent comme des fruits murs.
Les chants polyphoniques, le conte et les poèmes s’enroulent autour de l’arbre. Les chanteuses prêtent leurs voix à l’arbre qui les accueille.
Elles le présentent et amplifient ses murmures, lui, témoin silencieux de la vie des hommes.
Participation libre. .
Le Moulin de Radray Loisail 61400 Orne Normandie
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English : Rendez-vous aux jardins Spectacle musical les murmures de l’arbre
L’événement Rendez-vous aux jardins Spectacle musical les murmures de l’arbre Loisail a été mis à jour le 2026-04-18 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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