Spectacle musical : les murmures de l’arbre, Le moulin de Radray, Loisail

Spectacle musical : les murmures de l’arbre Vendredi 5 juin, 19h00 Le moulin de Radray Orne

Durée 1h, participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Spectacle en extérieur, sous un arbre.

Les percussions et les feuilles poèmes pendent comme des fruits murs.

Les chants polyphoniques, le conte et les poèmes s’enroulent autour de l’arbre. Les chanteuses prêtent leurs voix à l’arbre qui les accueille.

Elles le présentent et amplifient ses murmures, lui, témoin silencieux de la vie des hommes.

Le moulin de Radray Moulin de Radray, 61400 Loisail Loisail 61400 Orne Normandie 06 81 76 16 99 http://www.moulin-radray.fr https://www.instagram.com/unmoulindansleperche/ Le moulin de Radray est un ancien moulin médiéval à farine et à eau dont le parc est planté d’arbres remarquables. Parking à proximité.

Spectacle en extérieur, sous un arbre.

©P.L