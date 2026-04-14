Lecture sous les étoiles : « voir » l’arbre autrement Vendredi 5 juin, 21h00 Le moulin de Radray Orne

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Arlette Desmots est une comédienne et metteuse en scène française, fondatrice de la Compagnie Ekphrasis, spécialisée dans le théâtre contemporain et les lectures à voix haute.

Sous les arbres remarquables du moulin de Radray, elle proposera une lecture sous les étoiles d’extraits choisis de l’Arbre Monde de Richard Powers.

Les spectateurs sont confortablement installés (transats, fauteuils, tapis et coussins au sol…) sous un arbre du parc, à la tombée de la nuit, entourés de quelques enceintes.

La lectrice se tient à l’écart, elle n’est pas visible du public ; elle lit au micro et sa voix est diffusée dans les enceintes.

Grâce au choix d’une lecture sans « visuel », le public est plongé au cœur des sensations, exacerbées par cette situation inhabituelle d’être dans l’écoute et uniquement dans l’écoute. Son imaginaire est sollicité par la seule évocation des images et des situations du texte, par les changements de volume, de rythme, les modulations qui s’opèrent dans la voix de la lectrice et il fait avec elle le voyage à la découverte de cette magnifique histoire hors du commun…

Prévoir plaid et coussins – Participation libre –

Buvette sur place avant et après la lecture

Le moulin de Radray Moulin de Radray, 61400 Loisail Loisail 61400 Orne Normandie 06 81 76 16 99 http://www.moulin-radray.fr https://www.instagram.com/unmoulindansleperche/ Le moulin de Radray est un ancien moulin médiéval à farine et à eau dont le parc est planté d’arbres remarquables. Parking à proximité.

Arlette Desmots est une comédienne et metteuse en scène française, fondatrice de la Compagnie Ekphrasis, spécialisée dans le théâtre contemporain et les lectures à voix haute.

©CB