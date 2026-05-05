Animation jeune public : atelier « créer avec la nature « , Le moulin de Radray, Loisail

Animation jeune public : atelier « créer avec la nature » Samedi 6 juin, 15h30 Le moulin de Radray Orne

15€, durée 1h, 10 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

NadjaM, artiste plasticienne, fera découvrir le Land Art et l’artiste Andy Goldsworthy aux petits et aux grands. Après un tour dans le jardin pour le voir autrement, chacun sera amené à créer une oeuvre collective ainsi qu’une oeuvre individuelle-souvenir par enfant.

10 participants max.

S’inscrire auprès de l’artiste : latelierdenadja@gmail.com

Le moulin de Radray Moulin de Radray, 61400 Loisail Loisail 61400 Orne Normandie 06 81 76 16 99 http://www.moulin-radray.fr https://www.instagram.com/unmoulindansleperche/ [{« type »: « email », « value »: « latelierdenadja@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:latelierdenadja@gmail.com »}] Le moulin de Radray est un ancien moulin médiéval à farine et à eau dont le parc est planté d’arbres remarquables. Parking à proximité.

NadjaM, artiste plasticienne, fera découvrir le Land Art et l’artiste Andy Goldsworthy aux petits et aux grands. Après un tour dans le jardin pour le voir autrement, chacun sera amené à créer une par…