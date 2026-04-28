Frontignan

AU FIL DE L’HISTOIRE

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-05 2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16

Partez pour une balade dans les ruelles du cœur de ville et revivez la naissance de Frontignan, de son expansion médiévale, jusqu’à son essor du XXème siècle, au cours de 1000 ans d’Histoire.

Partez pour une balade dans les ruelles du cœur de ville et revivez la naissance de Frontignan, de son expansion médiévale, jusqu’à son essor du XXème siècle, au cours de 1000 ans d’Histoire. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

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English : AU FIL DE L’HISTOIRE

Take a stroll through the narrow streets in the heart of the town and relive the birth of Frontignan, from its medieval expansion to its 20th-century boom, over 1,000 years of history.

L’événement AU FIL DE L’HISTOIRE Frontignan a été mis à jour le 2026-06-08 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE