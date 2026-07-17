Au fil des archives – visite thématique, Archives de Rennes, Rennes
jeudi 26 novembre 2026 · Archives de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Au fil des archives – visite thématique Jeudi 26 novembre, 18h00 Archives de Rennes Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T18:00:00+01:00 – 2026-11-26T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T18:00:00+01:00 – 2026-11-26T19:00:00+01:00
Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives, et plus particulièrement les fonds photographiques ?
Au gré d’un parcours au sein du bâtiment, partez à la découverte d’un corpus de documents iconographiques originaux, en rapport avec l’histoire de la photographie, ses techniques et ses usages à travers le temps.
Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0223621260 http://www.archives.rennes.fr https://www.linkedin.com/company/archives-de-rennes/ [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/CnxEdg »}] Les Archives de Rennes ont pour mission de conseiller les services de la Ville de Rennes, du centre communal d’action sociale et de Rennes Métropole dans la gestion, l’organisation et le partage de leurs documents papiers et électroniques. Elles collectent les données et documents dans un souci de transparence administrative, pour justifier des droits et obligations des administrés ou pour documenter l’histoire du territoire rennais. Les Archives sont ensuite chargées de les classer, les conserver, les communiquer aux publics et les mettre en valeur par le biais d’actions diverses : ateliers pédagogiques, expositions, publications, accompagnement de projets, conférences et séances pratiques d’initiation. Contribuons à préserver notre environnement : pour accéder aux Archives de Rennes, nous vous recommandons de privilégier les transports doux :
Un parc à vélos est accessible sous le porche des Archives de Rennes.
Le stationnement dans l’avenue Jules-Ferry est payant. Une place y est réservée aux personnes à mobilité réduite.
Métro
Ligne b, station « Jules-Ferry »
Bus
Ligne C3, arrêt Les Prairies
Ligne C2, arrêt Jules-Ferry
Vélo Star
Station Fac de droit – Avenue du doyen Roger Houin
Station Jules Ferry – 103 rue d’Antrain
Station Rectorat – 92 rue d’Antrain
Station Guéhenno-Fougères – 121 rue de Fougères
C’est aussi 20 minutes à pied depuis le centre-ville.
Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives, et plus particulièrement les fonds photographiques ?
©Distillerie Nouvelle
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