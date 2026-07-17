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Au fil des danses et musiques du monde, Bateau Genève, Genève

dimanche 13 septembre 2026 · Bateau Genève · Genève

Au fil des danses et musiques du monde, Bateau Genève, Genève

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Bateau Genève
Adresse
Quai Gustave-ADOR 1, 1207 Genève
Ville
Genève
Tarif
Gratuit

Au fil des danses et musiques du monde Dimanche 13 septembre, 14h00 Bateau Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

Entrée libre
De 14h à 17h30, sur le Bateau-Genève, nous invitons à une déambulation du public et des artistes au fil des divers espaces du bateau, amarré quai Gustave Ador, lieu de promenade et de convivialité privilégié de la ville de Genève. De nombreux artistes partageront leur passion par des mini concerts et spectacles d’une durée de 30 minutes chacun. Un rendez-vous musical à ne pas manquer !

Bateau Genève Quai Gustave-ADOR 1, 1207 Genève Genève +41 22 736 07 75 http://www.bateaugeneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/social/bateau-geneve/
De 14h à 17h30, sur le Bateau-Genève, de nombreux artistes partageront leur passion par des mini concerts et spectacles d’une durée de 30 minutes chacun.

DR

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