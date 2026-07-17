Au fil des pages, Médiathèque Ecume Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Maurice-l’Exil

Informations pratiques

Au fil des pages Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque Ecume Saint-Maurice-l’Exil Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

« Chercher son chemin au fil des pages, inventer ses pas, ses poses, ses poèmes, ses proses. »

Dans Au Fil des Pages, le livre cesse d’être un simple objet de lecture : il devient matière à mouvement, déclencheur de gestes, de rythmes et de paroles.

Danse, slam et jeu s’y rencontrent et transforment les espaces de lecture en terrains d’expérimentation vivante.

Abdou N’Gom, Gyslain N. et Sofiane Mehri y font dialoguer leurs voix et leurs corps, entre parole de l’instant et élan instinctif.

Une pièce où le livre inspire le corps, et où le corps réinvente le livre.

Médiathèque Ecume Saint-Maurice-l’Exil Rue de la Commune 1871, 38550 Saint-Maurice-l’Exil Saint-Maurice-l’Exil 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474862026 https://www.reseau-ecume.fr/

Biblis en folie 2026

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