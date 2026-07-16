UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Maurice-l'Exil

Visite guidée de la centrale EDF de Saint-Alban Saint-Maurice, CNPE Saint-Alban Saint-Maurice, Saint-Maurice-l’Exil

samedi 19 septembre 2026 · CNPE Saint-Alban Saint-Maurice · Saint-Maurice-l'Exil

Visite guidée de la centrale EDF de Saint-Alban Saint-Maurice, CNPE Saint-Alban Saint-Maurice, Saint-Maurice-l’Exil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
CNPE Saint-Alban Saint-Maurice
Adresse
Rte de la Centrale, 38550 Saint-Maurice-l'Exil
Ville
38550 Saint-Maurice-l'Exil
Département
Isère

Visite guidée de la centrale EDF de Saint-Alban Saint-Maurice 19 et 20 septembre CNPE Saint-Alban Saint-Maurice Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour les journées européennes du patrimoine, plongez-vous dans le monde fascinant de la production d’électricité. Venez découvrir les installations et le fonctionnement d’une centrale nucléaire au travers d’une conférence puis prenez les commandes du site sur le simulateur (réplique exacte de la salle des commandes) pour une immersion totale !

CNPE Saint-Alban Saint-Maurice Rte de la Centrale, 38550 Saint-Maurice-l’Exil Saint-Maurice-l’Exil 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 13 92 81 99 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/740/events [{« type »: « email », « value »: « centrale-stalban-stmaurice@edf.fr »}] Site de production d’électricité bas carbone implanté au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour les journées européennes du patrimoine, plongez-vous dans le monde fascinant de la production d’électricité. Venez découvrir les installations et le fonctionnement d’une centrale nucléaire au du…

©