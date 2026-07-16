Visite guidée de la centrale EDF de Saint-Alban Saint-Maurice, CNPE Saint-Alban Saint-Maurice, Saint-Maurice-l’Exil

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale EDF de Saint-Alban Saint-Maurice 19 et 20 septembre CNPE Saint-Alban Saint-Maurice Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour les journées européennes du patrimoine, plongez-vous dans le monde fascinant de la production d’électricité. Venez découvrir les installations et le fonctionnement d’une centrale nucléaire au travers d’une conférence puis prenez les commandes du site sur le simulateur (réplique exacte de la salle des commandes) pour une immersion totale !

CNPE Saint-Alban Saint-Maurice Rte de la Centrale, 38550 Saint-Maurice-l’Exil Saint-Maurice-l’Exil 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 13 92 81 99 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/740/events [{« type »: « email », « value »: « centrale-stalban-stmaurice@edf.fr »}] Site de production d’électricité bas carbone implanté au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour les journées européennes du patrimoine, plongez-vous dans le monde fascinant de la production d’électricité. Venez découvrir les installations et le fonctionnement d’une centrale nucléaire au du…

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