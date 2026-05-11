Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Au Fil du Mignon week-end mutiactivités à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon

Au Fil du Mignon week-end mutiactivités à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon

Au Fil du Mignon week-end mutiactivités à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon samedi 13 juin 2026.

Ville : 79210 Mauzé-sur-le-Mignon

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mauzé-sur-le-Mignon

Au Fil du Mignon week-end mutiactivités à Mauzé-sur-le-Mignon

Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Weekend au Fil du Mignon, 13 et 14 juin
Multi-activités Rando pédestre, kayak, trail, VTT
Réservez votre weekend !
Organisé par le Centre Socioculturel du Pays Mauzéen dans le cadre du Festival René Caillié de l’Aventure.

Age minimum 14 ans
Places limitées inscription obligatoire avant le 10 juin   .

Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 44 13 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au Fil du Mignon week-end mutiactivités à Mauzé-sur-le-Mignon

L’événement Au Fil du Mignon week-end mutiactivités à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Niort Marais Poitevin

À voir aussi à Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres)