Au Fil du Mignon week-end mutiactivités à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon
Au Fil du Mignon week-end mutiactivités à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon samedi 13 juin 2026.
Mauzé-sur-le-Mignon
Au Fil du Mignon week-end mutiactivités à Mauzé-sur-le-Mignon
Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Weekend au Fil du Mignon, 13 et 14 juin
Multi-activités Rando pédestre, kayak, trail, VTT
Réservez votre weekend !
Organisé par le Centre Socioculturel du Pays Mauzéen dans le cadre du Festival René Caillié de l’Aventure.
Age minimum 14 ans
Places limitées inscription obligatoire avant le 10 juin .
Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 44 13 76
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L’événement Au Fil du Mignon week-end mutiactivités à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Niort Marais Poitevin