Mauzé-sur-le-Mignon

Au Fil du Mignon week-end mutiactivités à Mauzé-sur-le-Mignon

Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Weekend au Fil du Mignon, 13 et 14 juin

Multi-activités Rando pédestre, kayak, trail, VTT

Réservez votre weekend !

Organisé par le Centre Socioculturel du Pays Mauzéen dans le cadre du Festival René Caillié de l’Aventure.

Age minimum 14 ans

Places limitées inscription obligatoire avant le 10 juin .

Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 44 13 76

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English : Au Fil du Mignon week-end mutiactivités à Mauzé-sur-le-Mignon

L’événement Au Fil du Mignon week-end mutiactivités à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Niort Marais Poitevin