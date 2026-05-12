La Foulée René Caillié à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon
La Foulée René Caillié à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon samedi 27 juin 2026.
Mauzé-sur-le-Mignon
La Foulée René Caillié à Mauzé-sur-le-Mignon
3 Impasse du Port Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La foulée René Caillié le samedi 27 juin 2026 à Mauzé-sur-le_Mignon
Course de 20km à 9h30 en solo, duo ou trio
Course enfants 10h15
Lieu de départ port de Mauzé
1€ par inscription reversé à l’association partenaire .
3 Impasse du Port Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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L’événement La Foulée René Caillié à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Niort Marais Poitevin