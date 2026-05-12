Mauzé-sur-le-Mignon

La Foulée René Caillié à Mauzé-sur-le-Mignon

3 Impasse du Port Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La foulée René Caillié le samedi 27 juin 2026 à Mauzé-sur-le_Mignon

Course de 20km à 9h30 en solo, duo ou trio

Course enfants 10h15

Lieu de départ port de Mauzé

1€ par inscription reversé à l’association partenaire .

3 Impasse du Port Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement La Foulée René Caillié à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Niort Marais Poitevin