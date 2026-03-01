AU FIL DU TEMPS SALON DE MARVEJOL Toulouse

AU FIL DU TEMPS

SALON DE MARVEJOL 47 Rue Pharaon Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-19

Après le succès de ses précédents spectacles, Gabrielle revient avec une nouvelle création captivante !

Cette fois, elle vous invite dans le cadre intimiste et chaleureux du Salon de Marvejol , un lieu d’exception où la musique et la danse s’entrelacent pour une soirée hors du temps.

Accompagnée par la mystérieuse danseuse, Gabrielle fait résonner sa harpe avec une sensibilité unique, mêlant airs celtiques, classiques et modernes. Chaque note vibre dans cet écrin de pierre et de lumière, chaque mouvement de danse prolonge la mélodie, créant une harmonie envoûtante où la poésie prend vie sous vos yeux. .

SALON DE MARVEJOL 47 Rue Pharaon Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

After the success of her previous shows, Gabrielle returns with a captivating new creation!

L’événement AU FIL DU TEMPS Toulouse a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE