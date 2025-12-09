DO YOU REMEMBER FESTIVAL PARKING P3 Blagnac

DO YOU REMEMBER FESTIVAL

Après le succès de la première édition en 2025, le festival DO YOU REMEMBER débarque à Toulouse pour un voyage unique au coeur des années 90 et 2000 avec des artistes cultes, français et internationaux.

Plongez au cœur d’un week-end exceptionnel avec une grande scène prête à accueillir vos artistes favoris ! Profitez d’un écran géant pour vivre chaque performance comme si vous étiez aux côtés des artistes. Avec un line-up varié mêlant hip-hop, R&B, pop, rap, zouk et reggae, l’événement promet une ambiance électrique et des shows inoubliables.

Sur deux jours, retrouvez 18 artistes qui vont vous faire vibrer.

Vendredi, laissez-vous porter par les performances de L5, Kayna Samet, Marvin, Ultimate Kaos, Dante Thomas, East 17, Kule T from MN8, ainsi que deux artistes à venir qui compléteront cette première soirée explosive.

Samedi, place à une programmation tout aussi puissante avec K-Reen, Def Bond, Lord Kossity, Nutttea, Passi, Stomy Bugsy, Ärsenik, et deux autres artistes bientôt dévoilés.

PARKING P3 Avenue de Paris Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

English :

After the success of the first edition in 2025, the DO YOU REMEMBER festival returns to Toulouse for a unique journey to the heart of the 90s and 2000s with cult French and international artists.

